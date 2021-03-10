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В Москве представят архивные документы о польско-советской войне

В Москве представят архивные документы о польско-советской войне
Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши, откроется 16 марта в выставочном зале федеральных архивов в Москве, сообщили организаторы выставки - Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество.

Планируется, что в церемонии открытия выставки и заседании круглого стола примут участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росархива Андрей Артизов, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители научной общественности. После открытия экспозиции состоится круглый стол на тему выставки.

Россия

По материалам: ria.ru
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