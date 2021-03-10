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В Москве упростили порядок получения субсидий для бизнеса

В Москве упростили порядок получения субсидий для бизнеса

Власти Москвы приняли решение упростить порядок выдачи субсидий для бизнеса. Теперь для оформления выплат потребуется вдвое меньше времени, дополнительно бизнесменам предложено 10 дней на коррекцию заявки.

Мэр Сергей Собянин сообщил о нововведении в Twitter. На сайте cashback.moscow.business приводятся дополнительные подробности — так, поддержка гарантируется отельному бизнесу, социальным предприятиям, франчайзи, резидентам технопарков, некоторым участникам Московского инновационного кластера, организациям детского досуга.

Упростили получение субсидий для бизнеса. Теперь для оформления выплат потребуется в два раза меньше документов, а заявку можно будет доработать в течение 10 дней. Подробности: https://t.co/kKZlvnciJY

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 10, 2021

Новый этап приема заявок стартовал уже сегодня, 10 марта. Отсутствие части документов теперь не будет служить причиной отказа в выделении субсидии, однако желательно предоставлять максимально полный пакет для повышения балльной оценки предприятия.

Согласно новым правилам, компании при поддержке города смогут возместить средства, потраченные с января 2020 года (ранее это разрешалось делать за период с начала текущего года). По итогам прошлого года были одобрены свыше 3000 заявок на сумму почти в 3 млрд рублей.

Компания "НИЦ “Топаз", разрабатывающая энергоустановки для гаджетов и робототехники, получила субсидии на сумму 5,4 миллиона рублей на приобретение электронного микроскопа, высокотемпературных печей и амперстата... Производитель пневмооборудования "Пневмоаппарат" получил субсидию в размере 3 миллионов рублей на лизинг токарного станка. Разработчик и производитель устройств, позволяющих обеспечить высокоскоростную передачу данных по сети, компания "Неорос" в 2020 году получила от города 10 миллионов рублей на приобретение устройства оптимизации сетевого трафика, оборудования для телефонной связи, а также систем отопления, вентиляции и водоснабжения.

NEWSTES писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сегодня также рассказал о новых сервисах, которые доступны пользователям столичного метрополитена.

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По материалам: uposters.ru
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