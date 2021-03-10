В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух ТЦ

Вадим Карасев

Выездные бригады вакцинации от коронавируса 10 марта начнут работу еще в двух столичных торговых центрах — "Тройка" и "Круг". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, еженедельно мобильные бригады "въезжают" в новые локации Москвы, таким образом, сделать прививку сможет большее количество горожан. Ракова отметила, что прививку в таких "нетрадиционных" локациях стремятся сделать все больше москвичей.

Выездные бригады вакцинации начали работать с 18 января. Они принимают на ВДНХ, в ГУМе, фуд-молле "Депо", театре "Геликон-опера", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в ТЦ "Ривьера", "Гагаринский", "РИО Ленинский" и "Дубровка". Прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи, предъявив паспорт и медицинский полис.

"Вакцинация занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день", — отметила Ракова.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.