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В НАТО заявили об усилении активности в Арктике из-за России

В НАТО заявили об усилении активности в Арктике из-за РоссииФото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс усилил активность в Арктике из-за России, которая наращивает там свое присутствие. Об этом он заявил на мероприятии Стэнфордского университета.

«В рамках расширения нашего альянса в последние годы мы усилили наше присутствие там. Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия [в регионе]», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО напомнил, что раньше в альянсе указывали на низкую напряженность на Крайнем Севере, однако теперь она выросла. Он также признал, что страны НАТО сотрудничают с Россией в регионе, причем активнее, чем где-либо еще.

Ранее авторы издания The National Interest предположили, что в Арктике наступило «соревнование великих держав». В нем якобы участвуют США, Россия и Китай. У Вашингтона при этом есть шанс на победу — но лишь в том случае, если в регионе наладят постоянное присутствие американцев.

В мире

По материалам: lenta.ru
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