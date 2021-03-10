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В Подмосковье строительство семи школ ведется опережающими темпами

В Подмосковье строительство семи школ ведется опережающими темпами

В Подмосковье строительство семи школ ведется опережающими темпами, сообщает РИАМО со ссылкой на министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

«Мы проанализировали школы со сроком ввода до 1 сентября. На сегодняшний день мы видим, что у нас с опережением графика идут семь школ, которые будут введены к 1 сентября, а четыре школы у нас находятся в графике», – сказал Локтев.

По его словам, в 2021 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 27 школ.

Общество

По материалам: edu.ru
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