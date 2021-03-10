Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников

В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников

В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников

В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.  

Турнир проходил в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Первое место среди девочек 2009–2010 годов рождения заняла команда лицея № 1 им. Г.С. Титова из Краснознаменского городского округа. Коллективы МОУ СОШ № 17 городского округа Клин заняли первые места пьедестала почета среди участниц 2007–2008 и 2005–2006 годов рождения, а лучшей среди девочек 2003–2004 годов рождения признали команду Клишевской школы № 12 из Раменского.

Первое место среди мальчиков 2009–2010 годов рождения заняла команда школы № 16 из городского округа Долгопрудный. Команды Маливской среднеобразовательной школы из Коломны заняли первые места среди участников 2005–2006 и 2003–2004 годов рождения, а лучшими среди мальчиков 2007–2008 годов рождения стала команда школы им. А.С. Попова из городского округа Власиха.

Победители будут представлять Подмосковье на всероссийском финале соревнований, который пройдет с 9 по 20 апреля в Нижнем Новгороде.

«Всего на турнир было заявлено около 800 участников. Понадобилось целых четыре региональных этапа, чтобы отобрать лучшие коллективы во всех возрастных категориях. На всероссийском финале состязаний выступят самые сильные команды со всей страны. Желаю подмосковным школьникам и школьницам удачи на играх!» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

 

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Актрису сериала «Счастливы вместе» Екатерину Мадалинскую шантажируют интимными фото
Актрису сериала «Счастливы вместе» Екатерину Мадалинскую шантажируют
Ну и пусть, что скоро 70! Успенская и ее любовь к сексапильным мини
Ну и пусть, что скоро 70! Успенская и ее любовь к сексапильным мини
«Заведи себе любовника!»: вот так Полине Дибровой советуют приучить мужа к спорту
«Заведи себе любовника!»: вот так Полине Дибровой советуют приучить
Боевики на Донбассе готовят провокацию для ввода российских «миротворцев», — Гармаш
Боевики на Донбассе готовят провокацию для ввода российских
Роскомнадзор вызвал представителей Paramount Comedy из-за серии «Южного парка»
Роскомнадзор вызвал представителей Paramount Comedy из-за серии
Кремль скептически отнесся к ковид-сертификатам для путешественников
Кремль скептически отнесся к ковид-сертификатам для путешественников
В Госдуме назвали «дном» действия консула Польши в Белоруссии
В Госдуме назвали «дном» действия консула Польши в Белоруссии
Постпред России назвал возможный визит экспертов ОЗХО неактуальным
Постпред России назвал возможный визит экспертов ОЗХО неактуальным
На Украине кот задушил четырехмесячного младенца
На Украине кот задушил четырехмесячного младенца
Дарья Палей узнала о травле Ольги Бузовой: «В суд за клевету!»
Дарья Палей узнала о травле Ольги Бузовой: «В суд за клевету!»
Скунса из фильма «Космический джем» признали насильником и убрали из фильма
Скунса из фильма «Космический джем» признали насильником и убрали из
Хит "Blinding Lights" установил новый рекорд
Хит "Blinding Lights" установил новый рекорд

Топ на сегодня

США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от COVID-19
США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах от
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе государств
В ООН предсказали дату уравнивания числа мужчин и женщин во главе
Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ
Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ
Россиянам предрекли величавый уход зимы
Россиянам предрекли величавый уход зимы
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и принца Гарри
Борис Джонсон восхитился Елизаветой II после интервью Меган Маркл и

Еще по теме

В Подмосковье определили чемпионов проекта «Мини-футбол – в школу»
Футбольное соревнование «Подмосковная Надежда» пройдет в Домодедове 27 сентября
Первые в ДНР соревнования по мини-футболу среди силовых ведомств завершились победой команды МЧС
Пловцы школы «РФ» завоевали 32 медали на первенстве РФ среди людей с ограниченными возможностями