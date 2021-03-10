В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников

Алексей Вольцев

В подмосковном Щелкове назвали победителей регионального этапа турнира по мини-футболу среди школьников, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Первое место среди девочек 2009–2010 годов рождения заняла команда лицея № 1 им. Г.С. Титова из Краснознаменского городского округа. Коллективы МОУ СОШ № 17 городского округа Клин заняли первые места пьедестала почета среди участниц 2007–2008 и 2005–2006 годов рождения, а лучшей среди девочек 2003–2004 годов рождения признали команду Клишевской школы № 12 из Раменского.

Первое место среди мальчиков 2009–2010 годов рождения заняла команда школы № 16 из городского округа Долгопрудный. Команды Маливской среднеобразовательной школы из Коломны заняли первые места среди участников 2005–2006 и 2003–2004 годов рождения, а лучшими среди мальчиков 2007–2008 годов рождения стала команда школы им. А.С. Попова из городского округа Власиха.

Победители будут представлять Подмосковье на всероссийском финале соревнований, который пройдет с 9 по 20 апреля в Нижнем Новгороде.

«Всего на турнир было заявлено около 800 участников. Понадобилось целых четыре региональных этапа, чтобы отобрать лучшие коллективы во всех возрастных категориях. На всероссийском финале состязаний выступят самые сильные команды со всей страны. Желаю подмосковным школьникам и школьницам удачи на играх!» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.