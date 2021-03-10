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В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей

В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
Российские предприятия–члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) – намерены инвестировать до 2026 года более 1,6 триллионов рублей в развитие агротехнологий, сообщил президент РАПУ, генеральный директор компании ФосАгро Андрей Гурьев.

Эти средства необходимы для надежного обеспечения растущих потребностей российских аграриев в минеральных системах питания для повышения качества и урожайности производимой сельхозпродукции, ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также для сохранения конкурентных преимуществ российских производителей минеральных удобрений на зарубежных рынках в рамках реализации национального проекта по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта.

Экономика

По материалам: ria.ru
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