В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей

Алексей Вольцев

Российские предприятия–члены Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) – намерены инвестировать до 2026 года более 1,6 триллионов рублей в развитие агротехнологий, сообщил президент РАПУ, генеральный директор компании ФосАгро Андрей Гурьев

Эти средства необходимы для надежного обеспечения растущих потребностей российских аграриев в минеральных системах питания для повышения качества и урожайности производимой сельхозпродукции, ее конкурентоспособности на глобальном рынке, а также для сохранения конкурентных преимуществ российских производителей минеральных удобрений на зарубежных рынках в рамках реализации национального проекта по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта.