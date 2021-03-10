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В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушения

В Роскомнадзоре пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушенияФото: Unsplash

Представители Роскомнадзора пообещали продолжить замедлять трафик соцсетей за нарушения. Ведомство пойдет на такие меры, если иностранные компании продолжат игнорировать российские законы. Об этом в среду, 10 марта, сообщает «Интерфакс».

По словам замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина, есть вероятность, что в случае нарушения российского законодательства другие интернет-платформы могут также подвергнуться подобному наказанию.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России. Такое решение было принято из-за бездействия интернет-компании в отношении запрещенного на территории России контента. В ведомстве также пригрозили соцсети блокировкой.

Вскоре после заявления Роскомнадзора многие россияне пожаловались на нестабильную работу социальной сети. В частности, у многих пользователей не прогружаются картинки и видео, прикрепленные к постам.

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По материалам: lenta.ru
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