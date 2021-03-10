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В Роспотребнадзоре оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — сказала Попова. По ее словам, дети легко переносят заболевание и быстро вырабатывают иммунитет против COVID-19.

Аналогичное мнение озвучил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее. По его словам, детей не нужно прививать от коронавируса, поскольку они болеют легко и без последствий. При этом взрослых Онищенко все-таки призвал сделать прививку. Он подчеркнул, что это особенно необходимо гражданам из групп риска по медицинским показаниям.

Кроме того, по словам инфекциониста Евгения Тимакова, испытания вакцины от коронавируса на детях пока не начались, поэтому делать им прививку пока нельзя. В январе директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, что учреждение может запросить у Минздрава разрешение на исследование препарата на детях через два месяца — то есть в марте.

Россия

По материалам: lenta.ru
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