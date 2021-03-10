В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"

Алексей Вольцев

Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу", сообщили РИА Новости в компании.

ЕБС заработала в июне 2018 года, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.

Как рассказали в "Ростелекоме", компания продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ это также можно будет сделать самому на своем смартфоне.

"Планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия" от "Ростелекома", - сказали в компании. Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. "Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в Единой биометрической системе", - отметили в "Ростелекоме".