В России предложили ввести налог на блогеров

Алексей Вольцев

Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы на таких платформах, как YouTube. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий.

Предполагается, что нововведение коснется иностранных юридических, в том числе Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других.

В ведомстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет. По информации издания, проект федерального закона планируют подготовить к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей.