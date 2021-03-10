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В России предложили ввести налог на блогеров

В России предложили ввести налог на блогеров
РИА Новости. Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы на таких платформах, как YouTube. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий.

Предполагается, что нововведение коснется иностранных юридических, в том числе Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других.

В ведомстве считают, что такая мера приведет к росту поступлений в бюджет. По информации издания, проект федерального закона планируют подготовить к середине года. Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС.


Согласно данным исследовательской компании BloggerBase, за 2020 год российские видеоблогеры заработали около 18 миллиардов рублей. 

Экономика

По материалам: ria.ru
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