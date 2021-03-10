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В России придумали новый налог на миллиарды рублей

В России придумали новый налог на миллиарды рублейФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Иностранные интернет-платформы должны уплачивать в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Новое предложение Минцифры сформулировало в плане развития отрасли информационных технологий в стране, пишут «Ведомости».

Проект закона предполагается подготовить к середине этого года. Сама инициатива включена в перечень мер по поддержке российской IT-индустрии. Она коснется таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

Сумма, которую планируют получить с блогеров, не указана. Исследовательская компания BloggerBase оценивает доход одних только видеоблогеров в 18 миллиардов рублей. Методы отслеживания получателей таких доходов еще предстоит придумать.

Как отмечается в плане, благодаря закону доходы бюджета от деятельности блогеров вырастут. Исполнителями проекта назначат Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС).

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заметил, что не все площадки позволяют узнать владельцев аккаунтов, то есть будет непонятно, с кого собирать налог. Кроме того, у иностранных компаний зачастую нет представительства в России, от них не добились выполнения и ранее принятых законов.

В свою очередь директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский напомнил, что блогеры получают деньги за рекламу на долларовый или рублевый счет в банке, причем финансовые организации не квалифицируют платеж как коммерческий. Если он менее 500 тысяч рублей, то под финансовый мониторинг перевод также не попадает.

Таким образом, если власти пойдут самым простым путем и потребуют, чтобы налог уплачивал плательщик, то отчитываться придется каждому получателю иностранных денег. Даже если от иностранного лица пришли 100 рублей, налоговые органы потребуют объяснить их, то есть подозрение будет вызывать каждый перевод из-за границы, что чревато блокировкой счета.

В конце февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с представителями IT-индустрии введение так называемого «налога на Google». Речь идет о дополнительной плате с компаний, которые пользуются данными россиян, анализируют их поведение в интернете и формируют рекламную политику на территории страны. Собранные деньги также предлагается тратить на развитие отрасли.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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