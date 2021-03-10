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В России прошла юнармейская акция "Весенняя открытка"

В России прошла юнармейская акция "Весенняя открытка"

К Международному женскому дню в России состоялась акция "Весеняя открытка", поддержанная участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" со всей страны.

В рамках акции рассылали открытки с искренними пожеланимями. По словам гимнаста и олимпийского призера Никиты Нагорного (начальника главного штаба "ЮНАРМИИ"), мероприятие стало возможностью для множества детей проявить творческие способности.

Любое послание, бумажное или записанное на видео, - это искренний порыв юнармейцев. Каждый из них старался подойти к созданию открытки с душой, проявить свои творческие способности и фантазию. И эти старания не пропали! В сердцах тех, кто получал открытки или слушал послания, рождалось тепло, а значит, наступила настоящая весна.

В Мордовии юнармейцы создавали видеооткрытки, в Ингушетии уложили бумажные цветы в праздничные букеты (их направили сотрудницам и воспитанницам реабилитационного центра для детей-инвалидов города Магас). В Амурской области открытки направили воспитанницам детдома, в Москве – детям, оставшимся без родителей, из центра "Спутник".

Движение было создано в 2016 году при поддержке президента Владимира Путина, в настоящий момент оно объединяет свыше 750 тысяч юных россиян.

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По материалам: uposters.ru
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