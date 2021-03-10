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В России проведут испытания обновленного бомбардировщика Ту-160М

В России проведут испытания обновленного бомбардировщика Ту-160М

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала на предварительные испытания на летно-испытательную и доводочную базу "Туполев" в Жуковском стратегический бомбардировщик Ту-160М. Самолет прошел модернизацию и теперь оснащен новыми двигателями НК-32-02.

Ракетоносец совершил полет под управлением заслуженного летчика-испытателя Анри Наскидянца. Системы и оборудование машины отработали без замечаний, нештатных ситуаций не было.

"Новый ракетоносец Ту-160М оснащен двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания", — сообщается в пресс-релизе компании.

Ту-160М — модернизированная версия стратегического бомбардировщика-ракетоносца, разработанного конструкторским бюро Туполева на базе строевого Ту-160 "Белый лебедь". Он способен развивать впечатляющую скорость — до 2000 км/ч, благодаря чему может с легкостью отрываться от перехватчиков и преодолевать зону ПВО противника. Государственные испытания начнутся в 2021 году, и, по словам представителей Минобороны, тогда же самолеты поступят в войска. 

Ранее NEWSTES писал, что на истребителе Су-57 испытали макеты новой гиперзвуковой ракеты.

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По материалам: uposters.ru
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