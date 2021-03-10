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В России запретили еще три аниме и мангу

В России запретили еще три аниме и мангуКадр: мультсериал «Токийский гуль»

В России запретили распространение ссылок еще на три аниме-сериала и мангу. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Суд вынес решения по административным искам прокурора о признании информации, размещенной в сети "Интернет" по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — передается в сообщении.

Речь идет о ссылках на мультсериалы «Токийский гуль», «Загадка дьявола» и «Класс убийц». Последнее произведение попало под запрет также и в виде текстовой версии — манги. Заседание прошло в среду, 10 марта, в Московском районном суде Санкт-Петербурга.

Серия запретов японских мультсериалов в России началась в декабре прошлого года. Тогда был выдвинут первый иск против отдельных произведений. В январе 2021 года под запрет попали ссылки на аниме «Тетрадь смерти» и «Иннуяшики». Во всех заявлениях прокуроров и экспертов отмечается, что аниме-сериалы негативно влияют на психику детей и подростков.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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