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В школах Брянской области в текущем году предполагается открыть 77 центров «Точка роста»

В школах Брянской области в текущем году предполагается открыть 77 центров «Точка роста»

В школах Брянской области в текущем году предполагается открыть 77 образовательных центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает «Брянская учительская газета».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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