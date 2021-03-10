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В ВДЦ «Смена» завершилась профильная программа по робототехнике и техническим видам спорта

В ВДЦ «Смена» завершилась профильная программа по робототехнике и техническим видам спорта

Во Всероссийском детском центре «Смена» подвели итоги Всероссийской профильной смены по робототехнике и техническим видам спорта, объединившей 159 ребят из 16 регионов страны, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

В течение двух недель они принимали участие в мастер-классах, конкурсах «Автомобилисты» и «Авиамоделисты», подготовили более 40 индивидуальных и групповых технических конкурсных проектов, создавали роботов для соревнований.

Минпросвещения России уделяет особое внимание поддержке программ, направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала подростков, а также навыков командной работы.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

Общество

По материалам: edu.ru
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