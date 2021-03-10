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В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения

В Зимбабве одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного примененияФото: Philimon Bulawayo / REUTERS

Власти Зимбабве одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования при вакцинации населения. Об этом сообщает Reuters.

Помимо «Спутника V», также были выданы аналогичные разрешения на применение препаратов из Китая Sinopharm и Sinovac Biotech, а также индийской вакцины Covaxin. Частные компании также смогут ввозить в страну вакцины для своих сотрудников, однако только из утвержденного властями списка.

Всего планируется привить более девяти миллионов человек из примерно 11,7 миллиона жителей.

9 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину «Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы: помимо Италии, соответствующие договоренности имеются с Германией, Францией и Испанией.

«Спутник V» зарегистрирован уже в более чем 40 странах. Это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года, однако тогда она была доступна гражданам из групп риска. В настоящий момент прививочная кампания носит массовый характер.

В мире

По материалам: lenta.ru
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