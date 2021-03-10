Валентина Легкоступова была изнасилована перед смертью?

Влада Некрасова

Певица «Ягоды-малины» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. С момента загадочной смерти артистки прошло достаточно много времени, но с каждым днем окружающим удается узнать все больше и больше подробностей о случившемся. Сегодня, например, «Lenta.ru» процитировали шокирующее высказывание профессора НИИ Склифосовского Игоря Шарипова, которые сообщил в рамках шоу «Пусть говорят» о том, что над Валентиной могли надругаться перед тем, как ее не стало. При этом, стоит уточнить, что слова эксперта не были голословными, он сослался на результаты судмедэкспертизы: «У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер — это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие».

Также Шарипов заговорил о возможном избиении. Очевидно, что до того, как Легкоступова попала в больницу, был какой-то сильный удар, однако, определить, избивал ли ее кто-то намеренно или же она действительно просто упала, пока не представляется возможным. «У нее поражены лобные доли головного мозга слева, височная, затылочная, то есть все левое полушарие», — добавляет профессор.

Напомним, в августе дочь Валентины заявляла, что знаменитость была помещена в наркологическую клинику. Во время обследования доктора обнаружили на ее теле многочисленные гематомы и травмы.

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