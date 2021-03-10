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Вдова Александра Абдулова отреагировала на слухи о новом романе

Вдова Александра Абдулова отреагировала на слухи о новом романе

Со дня смерти Александра Абдулова прошло уже 13 лет. Его вдова Юлия воспитывает дочь Евгению и ведет закрытый образ жизни. Но на днях появились слухи, что у женщины завязались романтические отношения.


Соседи начали поговаривать, что Юлия Абдулова сейчас вовсе не одинока. Мужчину, с которым живет брюнетка, якобы зовут Юрий Подольский. Он работает в сфере массмедиа и телевидения. Автомобиль Юрия практически постоянно припаркован возле ее дома.

«С ним Юлия приезжает на дачу, он остается у нее ночевать, живет в ее доме. Они вместе отдыхали. Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь», — сообщили соседи. 

Журналисты обратились к вдове артиста, чтобы узнать, действительно ли у нее новый роман. «Мне сейчас неудобно говорить, я не в Москве — на отдыхе. У меня в жизни все хорошо», — оборвала разговор Абдулова.

Знакомые Юлии рассказали, что она не хочет обсуждать личную жизнь с журналистами. Сейчас Абдулова полностью самостоятельная женщина, успешна в работе, обеспечена. Хотя поначалу ей помогали друзья знаменитого супруга. 

«Имеются в виду первые годы, когда она растерялась, как и любая женщина в такой ситуации. Потом она какое-то время искала любую работу, хоть менеджером, хоть администратором, потому что надо было дочь содержать. Но то, что Юля сейчас работает, — это однозначно. Вы что думаете, ее кто-то содержит? Нет», — добавили в окружении Абдуловой.

13-летняя Евгения растет активной творческой девочкой. «Женя очень похожа на бабушку Людмилу — маму Саши. И, конечно, на него самого. Не знаю, будет ли актерство ее профессией или нет. Сейчас она восьмой класс оканчивает», — делился с «КП» продюсер Арсен Адомян, друг Абдулова.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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