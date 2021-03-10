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Вдовец Юрий Фирсов готов идти в загс: «Я встретил новую Валю»

Вдовец Юрий Фирсов готов идти в загс: «Я встретил новую Валю»

Скандал вокруг имущества погибшей Валентины Легкоступовой продолжается. Юрий Фирсов по-прежнему пытается заполучить квартиру покойной жены и воюет с детьми исполнительницы.

Юрий Фирсов пробыл в браке с Легоступовой всего 40 дней, однако это не помешало ему претендовать на наследство. Сейчас мужчина наотрез отказывается покидать жилплощадь и требует вернуть деньги, которые были изъяты у него при обыске. Кроме того, в сети появилась информация, что Фирсов уже нашел себе новую возлюбленную. Сам же мужчина не отрицает, что может пойти в скором времени в загс.


«Когда увидят меня с кем-то в загсе, тогда пусть и задают вопросы. Но даже если они меня с кем-то увидят в загсе, это не будет означать, что я нашел себе новую Валю», — рассказал мужчина в «Пусть говорят».

Дочь Легкоступовой уверена, что Фирсов причастен к смерти матери. Экспертиза показала, что у исполнительницы были огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Об этом сообщил профессора НИИ Склифосовского Игорь Шарипов. Перед смертью над Легкоступовой могли надругаться.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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