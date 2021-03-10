Вечер памяти Василия Ланового был внезапно сорван

Алексей Вольцев

Народный артист скончался 40 дней назад. В ознаменование поминальной даты коллеги и друзья Василия Семеновича решили устроить памятный вечер в Доме кино. Но когда гости уже собрались, а программа началась, всех попросили покинуть помещение.

Президент Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо, который занимался организацией мероприятия, рассказал, что произошло в тот вечер. «Все случилось за полтора часа до начала, когда уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов — они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении. В Союз кинематографистов позвонил близкий родственник Василия Семеновича и настоятельно попросил вечер памяти не проводить… После этого меня вызвал секретарь Союза по оргвопросам Михаил Калинин и, объяснив все «техническими причинами», попросил освободить зал, хотя музыканты уже были на сцене...» — рассказал Моцардо.

Отметим, что на вечер пригласили артистов, которые близко и хорошо знали Ланового: Людмилу Хитяеву, Тамару Гвердцители, Ларису Лужину, Льва Лещенко. На сцене планировалось выступление Алины Покровской с песней из «Офицеров», а Валентина Титова должна была рассказать о съемках в «Днях Турбиных». Все они в недоумении покидали зал.

Моцардо считает, что ему подобным образом попросту отомстили. Ведь после смерти народного артиста он активно критиковал его близких, считая, что те не уследили за актером, который в итоге поймал коронавирус.

«Василий Семенович такого никогда бы себе не позволил, он так никогда бы не поступил со своими коллегами, с детьми, которые приехали выступать, а им дали от ворот поворот…Так могли поступить только люди, которые не уважали и не любили Василия Ланового», — рассказал Моцардо «КП».

Напомним, что Лановой скончался 28 января этого года. Ему было 87 лет, его организм, ослабленный другими заболеваниями, не смог побороть коронавирус.