Ведический праздник Весны в марте 2021 года

Вадим Карасев

Ведический праздник Весны называется Холи. Каждый год дата его празднования меняется. Эксперты рассказали, в какой день будет праздноваться Холи в 2021 году и каковы его главные правила и традиции.

Ведическая астрология и в целом ведическая культура — это ранняя стадия индуизма. Все праздники, включая Холи, появились так давно, что никто точно не знает даже примерного столетия. Этот праздник связан с традиционным обожествлением природы, которая в это время должна преобразиться и преобразить жизни людей.

История праздника

Начать рассказ о празднике Весны следует с его истории. Этот красочный праздник появился много веков назад благодаря индуизму. Многие называют его аналогом славянской Масленицы, но это не совсем так.

Он тоже отмечается в течении нескольких дней, являясь отправной точкой нового года. Люди веселятся и радуются жизни несколько дней подряд, восхваляют расцветающую природу. Этот праздник олицетворяет собой победу добра над злом и света над тьмой — светлой богини Вишну над темной Холики.

Традиции праздника Холи

В 2021 году году праздник выпадает на 29 марта. В этот день восточные традиции взывают к расцвету любви. Люди издревле пытались найти вторую половинку в этот день. Они заигрывали друг с другом и флиртовали.

В этот день в Индии люди пьют национальные вкусные напитки под названием бханг. На западе эти традиции повторяются. На вечеринках, устраиваемых в честь бенгальского нового года (еще одно название праздника), подаются соки, молочные напитки, индийские блюда с большим количеством приправ.

В вечер Холи разжигаются костры. Люди обливают друг друга цветной водой. В России тоже проходят торжества ведического праздника Весны, ведь в нашей стране довольно много последователей религии индуизма.

29 марта в 2021 году станет днем общения, ярких эмоций, развлечений. В этот день принято веселиться и дарить друг другу только позитивные эмоции. Говорят, что в праздник Холи многие плохие воспоминания уходят на второй план и начинают забываться. Это связано с тем, что Вселенная хочет видеть только чистое добро во всех нас, поэтому энергетические потоки очищают наше сознание от мусора.