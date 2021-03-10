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Великобритания оставит войска в Арктике из-за России

Великобритания оставит войска в Арктике из-за РоссииАрхивное фотоФото: Reuters

Великобритания оставит свои военно-морские силы за северным полярным кругом на круглый год из-за того, что для России и других стран открываются новые торговые маршруты по причине таяния льдов в Арктике. Об этом сообщает The Times.

Британский фрегат войдет в состав международной оперативной группы в Баренцевом море. В Королевских ВМС опасаются, что в полярных регионах, освободившихся благодаря глобальным изменениям климата, установит свой контроль Москва. Также новыми морскими путями может заняться Китай.

Источник издания в британском флоте заявил, что Великобритании необходимо закрепиться на возможных торговых путях, чтобы их не контролировали одна или две страны.

Ранее 10 марта об усилении деятельности в Арктике из-за России рассказали в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия, а вслед за ней и страны Запада, наращивает свое присутствие в регионе, и потому напряженность между арктическими державами растет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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