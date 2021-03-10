Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как лишилась девственности с Джигарханяном

Влада Некрасова

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о интимной жизни с Арменом Джигарханяном. Оказалось, что он стал ее первым мужчиной, с которым она лишилась девственности. Это произошло, когда ей был 21 год.

Долгое время отношения Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской были дружескими. Они встретились, когда ей было 16 лет. Девушка увидела актера на сцене и сразу влюбилась. Их знакомство перетекло в дружбу, а потом и в любовь. Однако только спустя пят лет после первой встречи Виталина лишилась с ним девственности. В интервью для Дмитрия Гордона девушка вспомнила свой первый раз.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли», — призналась Виталина.

Даже после инсульта Армен сохранял мужскую силу и радовал Виталину любовными утехами. А после того, как Джигарханян утратил возможность быть мужчиной, пианистка смогла деликатно успокоить его, заявив, что секс не так важен для нее.