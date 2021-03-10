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Вячеслав Зайцев: «Пугачева приходила ко мне со своим любовником, просила его одеть»

Вячеслав Зайцев: «Пугачева приходила ко мне со своим любовником, просила его одеть»

В 90-х Алла Борисовна страдала от лишнего веса и прятала фигуру под мешковатыми нарядами. К слову, любовь к балахонам артистке привил Вячеслав Зайцев. Примадонна полностью доверяла именитому кутюрье, который также одевал ее близких.


Алла Борисовна была одной из самых любимых клиенток Зайцева.

«Алла стеснялась своего тела и не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась. Помню, еще Пугачева приходила ко мне со своим любовником Челобановым. Просила его одеть. Я ему сшил яркий, цветастый пиджак. Потом с Владимиром Кузьминым тоже приходила. Я, когда его увидел, удивился: маленький такой ростом, как комарик», — вспомнил Вячеслав Михайлович, которому 2 марта исполнилось 83.

В нарядах от Зайцева в свое время ходил и другой избранник Примадонны — Филипп Киркоров.

«Филипп Киркоров одно время у нас одевался. Я много моделей делал актерам, певцам. И Кобзону тоже. И Людмиле Зыкиной, Муслиму Магомаеву, Тамаре Синявской. «Машину времени» одевал, группу «На-На» с Бари Алибасовым, он модник. Близко к сердцу я принял просьбу Людмилы Поргиной и Николая Караченцова сшить им костюмы для венчания, когда они решили сочетаться в церкви после всех испытаний. Мы с ними и до аварии Коли тепло общались, я делал иногда им костюмы для жизни, а для венчания шить было очень трогательно», — отметил кутюрье в беседе с «Комсомольской правдой».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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