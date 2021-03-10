Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о проблемах в семье

Лидия Мартынова

Из-за чего ругается пара?

Влад Топалов и Регина Тодоренко являются образцовой парой, которая никогда не рассказывает подписчикам о своих отношениях и не делится личным с публикой.

Однако на одном из недавних мероприятий Влад и Регина заявили, что они ругаются, и у них бывают проблемы в семье. Пара рассказала, из-за чего у них случаются конфликты. Оказывается, супруги ссорятся, когда Регина запускает холодильник!

«Регина Петровна очень невнимательна к продуктам питания по жизни. И у нас в холодильнике нормальная ситуация, если стоит банка с вареньем, которая должна была быть открыта в 1956 году. А ее решили оставить. Вот Регина выбрасывает продукты, когда уже не просто плесень»,

– заявил Влад Топалов.

При этом Регина подчеркнула, что она «выращивает пенициллин».

Однако это единственный повод для ссоры, который смог вспомнить Топалов. Он уточнил, что ругается с супругой, как и все люди, однако причин для этого не так много. Регина, например, призналась, что подшучивала над мужем в то время, когда он принимал участие в проекте «Ледниковый период». Тодоренко говорила Владу, что ревнует его к его партнерше.