Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о проблемах в семье
Из-за чего ругается пара?
Влад Топалов и Регина Тодоренко являются образцовой парой, которая никогда не рассказывает подписчикам о своих отношениях и не делится личным с публикой.
Однако на одном из недавних мероприятий Влад и Регина заявили, что они ругаются, и у них бывают проблемы в семье. Пара рассказала, из-за чего у них случаются конфликты. Оказывается, супруги ссорятся, когда Регина запускает холодильник!
«Регина Петровна очень невнимательна к продуктам питания по жизни. И у нас в холодильнике нормальная ситуация, если стоит банка с вареньем, которая должна была быть открыта в 1956 году. А ее решили оставить. Вот Регина выбрасывает продукты, когда уже не просто плесень»,– заявил Влад Топалов.
При этом Регина подчеркнула, что она «выращивает пенициллин».
Однако это единственный повод для ссоры, который смог вспомнить Топалов. Он уточнил, что ругается с супругой, как и все люди, однако причин для этого не так много. Регина, например, призналась, что подшучивала над мужем в то время, когда он принимал участие в проекте «Ледниковый период». Тодоренко говорила Владу, что ревнует его к его партнерше.