Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Меньшов собрался в Госдуму

Владимир Меньшов собрался в ГосдумуВладимир МеньшовФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер и кинорежиссер Владимир Меньшов собрался баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом в среду, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве», — сказал собеседник.

Меньшов состоял в партии с момента ее основания.

Ранее в Госдуму собрался баллотироваться публицист, телеведущий Анатолий Вассерман. Он пока не выбрал партию, которую будет представлять.

В июле стало известно, что фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля, глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге.

Владимир Меньшов — советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Снял популярные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». За последний в 1981 году получил Государственную премию СССР и премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперт оценил риски гиперинфляции в России
Эксперт оценил риски гиперинфляции в России
Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»
Софья Эрнст: «Ты просто влюбляешься в человека и думаешь: «Почему он?»
Алана Мамаева подала на развод после измен
Алана Мамаева подала на развод после измен
Секс на столе, роковая Дарья Мороз и танцовщицы в кожаном белье. Тизер нового сезона «Содержанок»
Секс на столе, роковая Дарья Мороз и танцовщицы в кожаном белье.
BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми» или нет»
BTS сделали шокирующее признание:»Нам не важно выиграем мы «Грэмми»
BigHit прекращает свое существование. Что будет с BTS?!
BigHit прекращает свое существование. Что будет с BTS?!
Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с женатым актером: «Это делают женщины с низкой социальной ответственностью»
Продюсер Муцениеце опровергла информацию о любовной связи Агаты с
Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу, сообщили СМИ
Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу, сообщили СМИ
Владимир Меньшов собрался в Госдуму
Владимир Меньшов собрался в Госдуму
Владимир Меньшов хочет баллотироваться в депутаты Госдумы
Владимир Меньшов хочет баллотироваться в депутаты Госдумы
В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
В развитие агротехнологий инвестируют более 1,6 триллиона рублей
Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay
Яндекс официально запустил платежный сервис Yandex Pay

Топ на сегодня

В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки

Еще по теме

Владимир Меньшов хочет баллотироваться в депутаты Госдумы
Анатолий Вассерман собрался в Госдуму
Стало известно о новом назначении Шнурова
Шнуров опроверг свое выдвижение в Госдуму