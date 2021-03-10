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Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокады

Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокадыФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Его цитирует ТАСС в среду, 10 марта.

«Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере», — пояснил Константинов.

По его словам, российская сторона из-за действий Украины была вынуждена потратить миллиарды. Речь идет также об энергетической и транспортной блокадах полуострова, утончил он.

Выступая на сессии Госсовета Константинов обратился к коллегам, попросив соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова. В частности, надлежит установить ответственных лиц.

17 февраля постоянный представитель президента Украины в Республике Крым Антон Кориневич говорил, что Киев собирается достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

В Германии сравнили водную блокаду Крыма со средневековой осадой.

Россия

По материалам: lenta.ru
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