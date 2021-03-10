Власти Норвегии приостановили продажу России оборонного завода

Вадим Карасев

Правительство Норвегии приостановило продажу российской компании двигателестроительного завода Bergen Engines, принадлежащего британскому концерну Rolls-Royce, передает Reuters.

Как объяснили агентству в министерстве юстиции Норвегии, сделку сейчас проверяет Управление национальной безопасности страны. В феврале английский владелец анонсировал продажу предприятия, которое производит дизельные и газопоршневые двигатели, структуре российского "Трансмашхолдинга" примерно за €150 млн. За счет этого приобретения ТМХ планирует расширить присутствие на рынке микроэлектростанций для удаленных объектов.

Поскольку Bergen Engines поставляет корабельные двигатели для ВМС Норвегии, власти страны опасаются, что Россия будет использовать его мощности в оборонно-промышленном комплексе, в частности для обеспечения силовыми установками судов российского ВМФ.

Производство двигателей остается одной из самых проблемных отраслей российского кораблестроения. В проекте развития судостроительной промышленности Минпромторга ситуация в этой сфере называется "особо критической", поскольку в 2014 году Россия закупала двигатели на Украине или у западных стран, но потом это стало невозможным из-за санкций.