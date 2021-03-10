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Военных попросили охранять столицу США от экстремистов еще несколько месяцев

Военных попросили охранять столицу США от экстремистов еще несколько месяцевФото: Jim Urquhart / Reuters

Военных попросили охранять Капитолий в столице США от экстремистов еще несколько месяцев: бойцы Нацгвардии будут задействованы до мая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

У Капитолия оставят 2,3 тысячи военных — почти в два раза меньше, чем сейчас. «Это решение было принято после подробного изучения [запроса полиции] и после оценки потенциальной готовности [полицейских] действовать», — отметили в Пентагоне.

Полиция Капитолия уже поблагодарила Нацгвардию и заявила, что военные сыграли решающую роль в усилении безопасности. При этом некоторые представители Министерства обороны США рассказали Reuters, что им неизвестны реальные причины, по которым военных решили оставить в Вашингтоне. В опубликованном на сайте Пентагона заявлении представителя ведомства Джона Кирби подчеркивается, что Нацгвардия нужна не только для того, чтобы охранять Капитолий от экстремистов.

В начале марта полиция Капитолия США предупредила о возможном штурме американского парламента радикально настроенными гражданами 4 марта с целью захвата Капитолия и выдворения оттуда конгрессменов. После этого палата представителей Конгресса США отменила заседание, запланированное на этот день.

До этого сторонники движения QAnon (теории заговора, сторонники которой считают, будто лидеры демократов, голливудские звезды и религиозные деятели являются сатанистами и сексуальными эксплуататорами, а бывший президент США Дональд Трамп противостоит им) объявили 4 марта днем «истинной инаугурации». По их версии, в этот день бывший президент США Дональд Трамп вернется на пост главы государства.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне, однако впоследствии инициатива не набрала достаточного числа голосов, и уже бывший президент был оправдан.

В мире

По материалам: lenta.ru
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