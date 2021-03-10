Волосы с груди Зеленского пообещали на парик для Дмитрия Киселева

Влада Некрасова

Журналист Янина Соколова высмеяла потуги российских пропагандистов поиздеваться над украинским президентом. После того, как Дмитрий Киселев посвятил отдельный сюжет побритой груди Зеленского, россиянину посоветовали расслабиться и заказать в Украине эксклюзивный парик.

«Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту», — успокаивает Соколова, намекая на лысины Киселева и Путина.

[media=https://www.instagram.com/p/CMMTE8nBdb6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Напомним, ранее над Зеленским пыталась поиздеваться Наталья Поклонская. Она выложила в сети старое выступление Зеленского, где он изображает пьяного украинского президента и раздает малореальные обещания.