Врач назвал группы людей с наибольшей вероятностью обнаружения штаммов COVID-19

Вадим Карасев

Фото: ANTON VAGANOV/ Reuters

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал группы людей, в организме которых с наибольшей вероятностью могут появиться новые штаммы коронавируса. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, в большинстве случаев мутации вируса образуются в организмах пациентов с хроническими болезнями, аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. Врач объяснил, что у таких людей вирус сохраняется на протяжении длительного времени, циркулируя внутри в поисках способа обойти иммунитет.

Тимаков рассказал, что те мутации, которые в итоге иммунитет не видит, являются жизнеспособными и при распространении во внешнюю среду могут стать источником нового штамма. Тем не менее он подчеркнул, что вероятность заражения окружающих зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.

Ранее главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина заявила, что врачи в России на данный момент относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, которая поражает легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Это связано с тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, но через легкие этот процесс легче всего распознать.