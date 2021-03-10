Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач назвала основную опасность рыбы и мяса

Врач назвала основную опасность рыбы и мясаФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Человек может заразиться опасными паразитами через мясо диких животных и рыбу, заявила врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская. Ее слова передает телеканал «360».

Агринская полагает, что основную опасность для здоровья может представлять недостаточно термически обработанное мясо, а также свинина, приобретенная в местах несанкционированной продажи.

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости», — отметила специалист. О заражении могут свидетельствовать следующие симптомы: отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли. На коже также может появиться сыпь.

Агринская добавила, что опасными могут быть и морепродукты, в которых содержатся жизнеспособные личинки. Обеззаразить продукты от личинок анизакид можно замораживанием или нагреванием.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева
предупредила об опасности свежей зелени. По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Китайская компания приготовилась к войне с Украиной
Китайская компания приготовилась к войне с Украиной
В России придумали новый налог на миллиарды рублей
В России придумали новый налог на миллиарды рублей
Путин поручил рассказать ему о зарплатах бюджетников
Путин поручил рассказать ему о зарплатах бюджетников
Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мира
Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мира
Девушки раскрыли причины несчастья в отношениях
Девушки раскрыли причины несчастья в отношениях
Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети блокировкой
Скорость Twitter замедлили для россиян и пригрозили соцсети
В России предложили ввести налог на блогеров
В России предложили ввести налог на блогеров
Председатель Госдумы решил завести аккаунты в соцсетях
Председатель Госдумы решил завести аккаунты в соцсетях
Песков рассказал о потерянном Россией годе развития из-за пандемии
Песков рассказал о потерянном Россией годе развития из-за пандемии
Врач назвала основную опасность рыбы и мяса
Врач назвала основную опасность рыбы и мяса
В глазах боль и слезы: поздравление женщин с 8 марта от Сумишевского появилось в сети
В глазах боль и слезы: поздравление женщин с 8 марта от Сумишевского
Чонгук отомстил парням из BTS в новом выпуске «Run BTS!»
Чонгук отомстил парням из BTS в новом выпуске «Run BTS!»

Топ на сегодня

Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего учителя
Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего
Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Песков назвал единственное ограничение на губернаторских выборах
Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
Министр попал в больницу с неизвестной инфекцией после прививки
"Воля хозяев". Экс-депутат Рады об идее разрыва дипотношений с Россией
"Воля хозяев". Экс-депутат Рады об идее разрыва дипотношений с Россией

Еще по теме

Российский врач назвала опасность аллергии на холод
Российский врач назвала опасность пониженной температуры тела
Россияне полюбили мясо собак — Роспотребнадзор
Диетолог назвала правильные продукты для ночного перекуса