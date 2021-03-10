Врач назвала основную опасность рыбы и мяса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Человек может заразиться опасными паразитами через мясо диких животных и рыбу, заявила врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская. Ее слова передает телеканал «360».

Агринская полагает, что основную опасность для здоровья может представлять недостаточно термически обработанное мясо, а также свинина, приобретенная в местах несанкционированной продажи.

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости», — отметила специалист. О заражении могут свидетельствовать следующие симптомы: отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли. На коже также может появиться сыпь.

Агринская добавила, что опасными могут быть и морепродукты, в которых содержатся жизнеспособные личинки. Обеззаразить продукты от личинок анизакид можно замораживанием или нагреванием.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева

предупредила об опасности свежей зелени. По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции.