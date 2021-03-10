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YouTube-канал "Союзмультфильма" собрал более миллиарда просмотров

YouTube-канал "Союзмультфильма" собрал более миллиарда просмотров
Официальный Youtube-канал киностудии "Союзмультфильм" собрал более миллиарда зрительских просмотров почти за три года, сообщила пресс-служба студии.

"Самым просматриваемым мультфильмом на канале стал мультсериал "Простоквашино" - один из сборников серий этого популярного проекта собрал более 35 миллионов просмотров", - сообщила пресс-служба.

Конкуренцию "Простоквашино" составила подборка эпизодов классического "Ну, погоди!", у которой около 22 миллионов просмотров. На третьем месте - сборник всех серий мультсериала "Оранжевая корова" (более 17 миллионов).


Также в топе – классические и новые короткометражные мультфильмы: "Лентяйка Василиса", "Как кричит крокодил", "Даша и Людоед", "Обезьянки", "Антошка".


Youtube-канал "Союзмультфильма" был запущен 30 мая 2018 года и представляет коллекцию современных и классических сериальных и короткометражных проектов киностудии.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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