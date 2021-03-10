«Заведи себе любовника!»: вот так Полине Дибровой советуют приучить мужа к спорту

Алексей Вольцев

В прошлом году Дмитрий Дибров перенес инсульт, после чего стал прибавлять в весе. Супруга Полина беспокоится о здоровье звездного мужа и мечтает привить ему любовь к спорту и правильному питанию, но пока у нее это, увы, плохо получается.

Сейчас звездная чета наслаждается отдыхом на Мальдивах. Причем Полина предпочитает активно проводить время, дабы держать себя в тонусе. Дмитрию Александровичу же хочется чего-то более спокойного.

«И еще один момент меня волнует, точнее, вопрос. Как влюбить мужа в спорт? У кого есть опыт? Мне кажется, это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия, плюс пример для детей. Пока Дмитрий не понимает, зачем ему это нужно», — таким вопросом задалась 31-летняя Диброва в личном блоге.

Советы от подписчиков не заставили себя долго ждать, не обошлось здесь и без доли юмора. «Заведи любовника, и муж полюбит спорт!»; «Полина, я бы на твоем месте попробовала нанять хорошего инструктора по совместной парной йоге. Там нагрузки минимальные, полезные для здоровья и для ваших новых ощущений. Думаю, это будет интересно, особенно для мужчины, у которого такая сексапильная партнерша!»; «Может, подарить ему абонемент в спортзал?» — предположили пользователи Сети.

Сама же Полина. несмотря на статус многодетной мамы, может похвастаться подтянутой фигурой. Правда, супруга Дмитрия Диброва не скрывает, что ради красоты ей надо следить за питанием.

«Представьте себе, одно пирожное — это шесть часов на беговой дорожке. Вам это надо? Так что проще сразу же настроить себя на правильный лад. Не бойтесь отказываться от сладкого. Когда перестаешь есть тот же молочный шоколад, организм очень быстро перестает его требовать», — делилась как-то она.