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Жена вставила бриллианты в соски и разгневала мужа

Жена вставила бриллианты в соски и разгневала мужаФото: Depositphotos

Пользователь Reddit пожаловался на действия супруги. Он создал пост под анонимным аккаунтом n1plepiercingAITA, в котором рассказал, как жена сделала пирсинг сосков, вставив туда бриллианты. Гнев мужа в комментариях разделили не все пользователи имиджборда.

По словам 31-летнего автора поста, его 26-летняя супруга сделала сначала пирсинг одного соска, и там не было драгоценных камней. Но вскоре женщина «провела апгрейд» — добавила бриллианты.

В разговоре с ним жена призналась, что это реальные камни. За «инкрустирование» сосков она отдала 3,8 тысячи долларов (более 281 тысячи рублей по текущему курсу). «Я не мог в это поверить», — возмутился автор публикации.

Мужчина пояснил, что сумма была взята с их общего счета и что обычно такие крупные траты они обсуждают заранее. «Я был крайне взбешен, сказал, что тратить уйму денег на то, что увидят лишь я, врач и пара подруг, крайне безответственно», — написал n1plepiercingAITA.

Однако в ответ супруга ему сказала, что не стоит так резко реагировать. По ее словам, она сделала покупку для себя впервые за долгое время. Женщина добавила, что необязательно приобретать то, что заметят остальные. Жена автора поста также подчеркнула, что потраченная сумма не испортила семейное состояние и не привела к тому, что они оказались в долгах.

Мужчина согласился, что у них нет серьезных проблем с финансами на данный момент, однако уверен, что подобные траты стоило согласовать с ним. «И я все так же считаю, что есть лучшие способы потратить 3,8 тысячи баксов, чем пирсинг», — заключил он.

В комментариях мнения разделились. Некоторые согласились, что покупка была бы справедливой, если бы супруга уведомила автора заранее о подобных планах. Другие же посчитали, что если они достаточно зарабатывают и не в убытке, то можно сделать единичное исключение из правил. Были и те, кто удивились цене бриллиантов. Некоторые отмечали, что даже качественные украшения обходились им в меньшую сумму.

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По материалам: lenta.ru
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