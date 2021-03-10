Жена звезды «Дальнобойщиков» Владимира Гостюхина: «Об ЭКО не думала, хотя никого не осуждаю»

Алексей Вольцев

Известному актеру исполняется 75 лет. Вот уже много лет Владимир Гостюхин живет в браке с актрисой Аллой Пролич, но в день юбилея они будут не вместе: Владимир Васильевич снимается в Евпатории.

Алла Григорьевна младше супруга на 20 лет, но это никогда не влияло на их отношения. К сожалению, в этом браке, кстати, четвертом по счету, у артиста нет детей. Но Пролич общается с дочерями супруга.

«Думаю, многие дамы Володи кусали потом локти, что развелись, упустили его, не удержали такого мужчину. А мы с ним с 2000 года женаты. Детей нет, Бог не дал. Об ЭКО, суррогатной маме даже не думала, хотя никого не осуждаю», — рассуждает Алла Григорьевна.

Актриса во всем поддерживает супруга. По словам Пролич, они счастливы вместе. «Для меня самое важное — здоровье мужа, то, что он одет, обут, чист и опрятен. Впрочем, в свои 75 он бодрячок и просто молодец! Мы все стареем, да и мне 55 лет уже тоже, согласитесь, возраст. Муж мне каждый день звонит и отчитывается о своем дне, а я рассказываю ему о своем. Он ко мне сейчас стал обращаться «Алла Григорьевна». И я понимаю — это мой самый родной и любимый человек, мы безмерно уважаем друг друга и ценим», — рассказала жена Гостюхина.

Гостюхин не ревнует свою супругу, а она старается не давать ему поводов. «Для меня брак с Володей — первый и последний. Конечно, никто ни от чего не застрахован, но очень на это надеюсь», — делится Алла Григорьевна.

Эпидемию коронавируса Гостюхин и его супруга провели в доме на границе Белоруссии и Литвы. «Помимо дома, у нас есть квартира в Минске. Купили, а до этого в общежитии жили. Свое жилье, которое Владимиру Васильевичу выделило государство, он бывшей жене и дочке оставил», — добавила Алла Григорьевна в разговоре с «Экспресс-газетой».