Жириновский осудил выбор исполнителя и песни для конкурса "Евровидение-2021"

Вадим Карасев

Владимир Жириновский не одобрил выбор певицы Манижи Сангин (Manizha) в качестве исполнителя, а также песни на конкурсе "Евровидение-2021" от российской стороны. По его мнению, она не поможет "поднятию авторитета русской женщины и вообще России", пишет РИА "Новости".

Также политик был возмущен содержанием трека, который показался ему слишком негативным. В нем артистка высмеивает общие стереотипы о женщинах. "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы. Надень подлиннее, надень покороче, Росла без отца, делай то, что не хочешь. Борются, борются, все по кругу борются, да не молятся, сын без отца, дочь без отца, но сломанной family не сломать меня, а", — поет она.

"Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?" — сказал Жириновский.

Manizha представит нашу страну на международном конкурсе с композицией "Russian woman". "Евровидение" должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства. Организаторы заявили, что само мероприятие проведут в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов будут сокращены.

Ранее NEWSTES писал, что Жириновский призвал возродить балы по всей стране.