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Звезда проекта «Пацанки» Ирина Голощапова впервые стала мамой

Звезда проекта «Пацанки» Ирина Голощапова впервые стала мамой

Финалистка шоу поделилась радостной новостью — у нее родилась дочь. Малышку счастливые родители назвали Викторией. Сегодня новоиспеченная мама вернулась домой, где ее ждал приятный сюрприз от супруга Романа Базыля.


Пополнение в семье Ирины и Романа случилось еще 3 марта, однако поделиться счастливым событием супруги решились только сейчас. Финалистка «Пацанок» показала момент выписки из роддома. В кадре звездная мама позирует рядом с избранником, у которого на руках новорожденная малышка. «Мы очень тебя любим, родная. Спасибо Вселенной за тебя. Наша Виктория Романовна», — прокомментировала она фото.

20-летняя Голощапова также показала, какой сюрприз ее ждал дома. Так, супруг подарил ей любимые пионы, плюшевого зайца, украсил квартиру воздушными шарами. «Ирочка! Поздравления вашей семье! Пусть Виктория растет здоровенькой и счастливой»; «Солнышко, поздравляю. Ты будешь хорошей мамой»; «Растите самое главное здоровыми», — рады за выпускницу шоу поклонники.

Ирина и Роман узаконили отношения в ноябре прошлого года. Блондинка выходила замуж, будучи в положении, поэтому не стала выбирать изысканное платье, а надела наряд простого кроя, украшенный кружевом. Торжество прошло в узком семейном кругу и без коллег по телепроекту. «На свадьбу не приехали «пацанки», потому что для многих дорога дальняя и тяжелая, поэтому избранным кругом мы решили собраться в Санкт-Петербурге», — объясняла она.  

Напомним, что Голощапова принимала участие в четвертом сезоне «Пацанок». Блондинке удалось дойти до финала, превратившись в настоящую леди. Благодаря проекту она приобрела не только известность, но и подруг. В частности, поддерживает теплое общение с Дианой Чрагян.





Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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