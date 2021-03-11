5 книг на месяц, чтобы согреться, поверить в мистику и вспомнить первую любовь

Вадим Карасев

Март обещает быть таким же холодным, как и все, что было до, — а значит, согреваться нужно по Бродскому: не выходить из комнаты, запастись чаем и хорошими книгами. Анастасия Краснер о пяти художественных изданиях, которые вышли на русском языке в конце 2020 года — в начале 2021 и стали сенсациями в книжном мире.

Есть из чего выбирать: Саган нового поколения, шведская остросоциальная повесть, шкатулочный детектив, университетский роман, книга-калейдоскоп — связка жанров для самых искушенных и пытливых читателей.

"Разговоры с друзьями", Салли Руни — издательство "Синдбад", 2020 год

"Разговоры с друзьями" - образчик современной литературы, от которой бегут взрослые, считая ее слишком подростковой, "миллениальной". А зря, ведь "Разговоры" — свежая история о чувствах в традициях молодой Саган или дублинского Фицджеральда. Это первая книга Салли Руни (два издания, один сериал, международные награды). Автору нет и тридцати, но она смогла написать очень зрелый и полифоничный роман.

Каждый герой романа обладает своим неповторимым голосом. Потерянные люди, друзья и любовники новой эпохи, они общаются по СМС, прощают измены и вместо походов к психологу смотрят "Нетфликс". Отношения между героями в романе изрядно фальшивят, что типично для любовных многоугольников, но нарисованы персонажи талантливо — скулами, запястьями и депрессивными настроениями.

"Разговоры" - обнаженная проза без метафор и нудных описаний. В диалогах даже нет дефисов, но смысл от этого не страдает, только крепнет в контексте. Прочитать нужно хотя бы для того, чтобы обсудить, кто из героев прав, кто нет, — в разговорах с друзьями.

"Тревожные люди", Бакман — издательство "Синдбад", 2020 год

В сети Бакмана часто обвиняют в двух контрастных вещах: излишне душевен и недостаточно искренен. На фоне тиражей в пять миллионов экземпляров это кажется придирками. Итак, вышла седьмая книга-бестселлер писателя.



Чем же цепляет?

Герои в книгах всегда ненормальные, с недостатками и тайнами, как наши соседи и друзья. При этом у Бакмана человечность всегда побеждает: он отыщет эмпатию даже у самых черствых сухарей.

"Тревожные люди" — это трагедия в замкнутом пространстве, переживательная литература. Здесь быть взрослым человеком — значит платить ипотеку, воспитывать детей, закопаться в ответственности и при этом не трусить — ого-го какая миссия! Отсюда, из желания быть идеальным, возникают проблемы.

У Бакмана необычный стиль: сначала кажется, что он насмехается над читателем, щедро добавляя повторы, краткие предложения и отточия, затем слог превращается в уникальный чеканный ритм.

Обязательно будет безумный поворот в сюжете, беременная женщина, старушка (старик), потерявшая мужа (жену), случайные знакомства, которые ведут к союзу сердец, упоминание IKEA раз двадцать и хеппи-энд. За это Бакмана и любят.

"Ведьмин Вяз", Тана Френч — издательство "Фантом Пресс", 2020 год

Пощекотать нервы — это к Тане Френч: достаточно вспомнить прошлые убийства в закрытых пансионах ("Тайное место") и липкое чувство паранойи ("Тень за спиной"). У Таны - премия Эдгара По и большие перспективы затмить Несбё.

На идею книги писательницу натолкнуло нераскрытое английское преступление 1943 года, когда в вязе Хагли Вуда нашли останки женщины. Через год на одной из стен Вустершира появилось уличное граффити "Кто положил Беллу в ведьмин вяз?". Так родился сложный психологический детектив, мистический и многослойный.

Если хочется простой истории с убийцей-дворецким — книга не годится. Тана уже достигла сложносплетенного мастерства Тартт или Янагихары. Эти первоклассные дамы втроем берут одну лупу и скрупулезно вырисовывают черточки персонажей и детали окружающей обстановки, им веришь безоглядно.

Френч изумительно рисует каждый характер, будь то главный Я-герой или его умирающий от рака дядя. Еще изумительнее — обстановка вокруг, тяжелая, накаляющая, с подвохом.

Когда кажется, что все будет хорошо, — происходит удар, обвал и безумие. Сильный сюжет, цепкий стиль, атмосфера ноября и бессилия — и вот уже читатель хочет прочитать все, что написала Френч.

"Непосредственный человек", Ричард Руссо — издательство "Фантом Пресс", 2020 год

В канонах университетских романов — Уильямса, Стегнера и Харрис — родился новый, абсурдный и саркастичный. Книга понравится любителям фильмов, похожих на "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга.

Ричард Руссо, лауреат Пулитцеровской премии за "Эмпайр Фоллз", сам когда-то преподавал английский на кафедре, кое-что списал с жизни, включая неразбериху университетского мира.

В основе сюжета академический неудачник из Пенсильвании — Уильям Генри Деверо Младший (Хэнк). Этакий постаревший Шелдон Купер с гуманитарной кафедры (если такое возможно) за одну неделю переживает чистую жизненную анархию. Пестрая смесь событий: проблемы маленьких городков, включая соседей и слухи, кризисы среднего возраста, конфликты отцов и дочерей, попытки вновь полюбить жену и понравиться ей, чуток абсурда из ничего и множество ситуаций, где каждый узнает себя.

События нанизываются бусинами, герои вырастают из двух-трех буквенных мемов, диалоги подкупают юмором. Книга как разговор с близким человеком в плетеных креслах на веранде. Катастрофично, остроумно, честно, сострадательно — и ни один гусь не пострадает.

"Жизнь как способ употребления", Перек — издательство Ивана Лимбаха, 2021 год

Книга-головоломка, книга-игра, книга-дом. Гениальный роман, который можно читать с любого места, создан для поклонников "Улисса", Уилсона и Уоллеса, для жаждущих поломать мозг и насладиться классическим слогом.

Параллельно с чтением слышится закадровый голос из "Амели", рассказывающий о соседях и о французском умении устраивать быт.

Здесь серия нескольких романов-мизансцен, которые происходят в одном здании на выдуманной улочке Симона Крюбелье: повествование начинается на лестнице, идет по этажам, углам, комнатам для прислуги, в подвал и на чердак. В каждой части что-то случится, что заставит хохотать в голос, серьезно задуматься, отмахнуться или перечитать заново.

Калейдоскоп жанров: от детектива к психологическому триллеру, до любовной прозы и обратно. Любопытные могут искать отсылки и коды, рисовать схемы персонажей, читать с начала, конца, середины и найти обязательно свое.

Жорж Перек - поразительный персонаж в литературе: француз, мастер словесных игр и сюжетных лабиринтов, человек с чертовщинкой в мыслях. Этакая шкода литературного мира, влюбленный в случай, казус и секрет.

Роман, как и автор, математически строг, тактически верен и по-хорошему чудаковат, что в преддверии весны очень актуально.