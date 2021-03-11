9 массовых машин попали под налог на роскошь

Вадим Карасев

Министерство промышленности и торговли пересмотрело перечень автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Среди них оказались девять моделей, которые можно считать массовыми.

В общей сложности повышенный налог распространяется на 1387 моделей. В том числе туда входит ряд массовых машин (или их отдельные комплектации) — это Skoda Kodiaq (SportLine, Laurin&Klement, Scout), Toyota Fortuner 2.8 Elegance, KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, Volkswagen Amarok 3.0 TDI, Volkswagen Multivan, Peugeot Traveller Business VIP и Citroen SpaceTourer Business Lounge.

Согласно законодательству, на машины стоимостью от 10 до 15 млн рублей начисляется транспортный налог в тройном размере. В диапазоне 5–10 млн коэффициент составляет 2, а если машина стоит от 3 до 5 млн рублей — 1,1.

Минпромторг опубликовал актуальный список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, в конце февраля.