«Аэрофлот» продал 51 процент авиакомпании «Аврора» за один рубль
Авиакомпания «Аэрофлот» продала Сахалинской области 51 процент акций авиакомпании «Аврора» за символический один рубль. Об этом рассказал министр транспорта Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.
«На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос, и Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51 процент акций авиакомпании «Аврора» за один рубль, как это было решено», — пояснил он.
Сейчас ведется работа по заключению договоров о покупке 5 процентов акций «Аврора». По словам Савельева, такие акционерные соглашения находятся на стадии подписания, многие из них уже подписаны. «И в ответ авиакомпания "Аврора" получит 25 процентов [акций], плюс одна, от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа», — заключил министр.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» с 10 марта повысил топливный сбор на внутрироссийские рейсы на 10 процентов. Отныне стоимость сбора в цене одного билета класса «Эконом» составит 1650 рублей против прежних 1500. При этом имеется ряд исключений. Так, для рейсов из Москвы в Якутск, Читу или Улан-Удэ стоимость топливного сбора составит 4350 вместо 4200 рублей.
В июле 2020 года выяснилось, что авиакомпания для Дальнего Востока будет создаваться как альянс авиаперевозчиков на базе существующей «Авроры» и станет новым предприятием. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, главная цель создания авиакомпании — обеспечение доступности авиаперевозок.
Проработать вопрос создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке президент РФ Владимир Путин поручил по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года.