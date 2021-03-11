Академик назвал самую частую жалобу на здоровье у переболевших COVID-19 в России

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Чаще всего переболевшие COVID-19 россияне жалуются на депрессию, тревожность и бессонницу. Их жалобы назвал академик, вице-президент РАН, Владимир Чехонин, передает РИА Новости.

Он отметил, что проблемы с психическим здоровьем и нервной системой возникают у выздоровевших наравне с поражением легких. У людей встречаются симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР) и другие.

На данный момент ученые не могут окончательно объяснить причину поражения нервных тканей после болезни, уточнил академик. Некоторые исследователи считают, что это может быть связано с системным тромбоваскулитом, который имеет аутоиммунный характер и выражается в воспалительных реакциях головного мозга.

Ранее главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина говорила, что коронавирусная инфекция оказалась больше похожа на системный васкулит, поскольку вирус поражает эндотелий сосудов во всех органах. После выписки пациент может продолжать болеть до полугода, в том числе потому, что через три месяца начинается постковидный синдром с его неврологическими и желудочно-кишечными проявлениями.