Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса

Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавирусаМихаил СмирновФото: Mikhail-smirnov-spb.narod.ru

Артист «Кривого зеркала» Михаил Смирнов рассказал о том, как он заразился коронавирусом и с какими трудностями столкнулся при восстановлении. Подробности того, как он перенес болезнь, Смирнов раскрыл в разговоре с изданием «Петербургский дневник».

Актер сообщил, что заболел COVID-19 в конце ноября. В течение первых трех дней он чувствовал себя нормально, температура постепенно снижалась. Но Смирнов решил «эвакуироваться», чтобы не заразить членов семьи.

На четвертый день у него резко подскочила температура: за несколько часов она поднялась почти до 40 градусов. Смирнов обратился к медикам. Его госпитализировали и сразу поместили в реанимацию. Позже врачи объяснили, что он пережил цитокиновый шторм и находился на грани смерти.

«Врачи в "сизах" приходили, качали головами, вздыхали и уходили. Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное. Дышал подведенным кислородом, не чувствовал вкусов и запахов, казалось, что меня кормят какой-то дрянью — запахи еды и воды изменились», — описал свое состояние артист.

При этом из-за температуры Смирнов чувствовал себя настолько плохо, что не мог вспомнить номера телефонов близких, когда один из врачей предложил дать ему телефон. Затем подруга артиста юмористка Елена Воробей «подняла на уши всех знакомых», и ему сделали «какой-то укол», после которого стало легче. Вскоре его перевели из реанимации в отделение.

14 декабря Смирнова выписали из больницы. Восстановление после перенесенного заболевания, по его словам, проходит тяжело, хоть он и вышел на работу в середине января.

«Дается все сейчас непросто. Если раньше я спокойно осиливал две-три репетиции в день, то сейчас одну репетицию, и в середине дня лежу, не могу встать. Надо к врачам идти, восстанавливаться, но не знаю, как тогда в театре работать», — рассказал артист.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих детских садов в современные помещения
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 21 млн рублей
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях в ее адрес
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России

Еще по теме

Звезда «Кривого зеркала» Михаил Смирнов едва не умер от коронавируса
Протоиерей Смирнов выздоровел после заражения COVID-19
Неутешительные новости о состоянии здоровья Михаила Кокшенова рассказали врачи
Звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков госпитализирован