Александр Морозов показал себя после пластической операции — видео

Влада Некрасова

В последнее время звезду «Кривого зеркала» не узнать: из чудаковатого пухляша артист превратился в настоящего мачо. Такие метаморфозы произошли с Александром Морозовым благодаря сильному похудению. За короткий период артист избавился почти от 50 килограммов, а теперь решает проблемы с лишней кожей.

7 марта Морозов перенес операцию в области живота, которая длилась семь часов. Сейчас звездный пациент восстанавливается и, несмотря на сильные боли, старается много двигаться.

«Привет, мои хорошие! Вот решился на первое видео из Института пластической хирургии и косметологии. Докладываю тем, кто не знает: мне сделали обширную абдоминопластику, убрали кучу обвисшей кожи на целый рыболовный рюкзак, но мне, к сожалению, не отдали. Много чего еще сделали. Сегодня уже час гуляю по клинике. Чувствуется дискомфорт, приходится спать на спине. Но зубная боль намного хуже!» — резюмировал 47-летний артист.

Напомним, Александр Морозов не скрывает, что в свое время уменьшил оперативным путем объем желудка, благодаря чему стал стремительно скидывать вес. После хирургического вмешательства у юмориста даже поменялись вкусовые предпочтения.

«Меня предупреждали, что буду есть меньше сладкого, в итоге так и вышло на самом деле. Сам не знаю, почему так произошло. А ведь я всегда был сладкоежкой, раньше уснуть не мог без шоколада. Сейчас бывает, съем дольку-две лакомства и все — больше не лезет. Эта операция на желудок позволяет мне даже торт съесть на ночь — я не поправлюсь. Есть один побочный эффект — приходится пить достаточно большое количество витаминов...» — рассказывал он «NewsTes.ruу».