Американцы перестали считать Россию главной угрозой и усмотрели ее в Китае

Вадим Карасев

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Американцы перестали считать Россию главной угрозой для США и усмотрели опасность в Китае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Института Рональда Рейгана.

Число американцев, считающих Россию главной угрозой, сократилось почти в два раза с 2018 года. Однако все больше жителей страны видят главную опасность со стороны КНР.

«Более трети американцев (37 процентов) считают Китай страной, представляющей самую большую угрозу для Соединенных Штатов, по сравнению с 21 процентом в 2018 году... За тот же период число американцев, считающих Россию самой большой угрозой, снизилось с 30 до 16 процентов», — говорится в документе.

Такое мнение выражали преимущественно республиканцы. За Китаем, по мнению 12 процентов республиканцев, по степени угрозы идет КНДР, затем Иран (10 процентов), а уже потом Россия (6 процентов). Демократы, напротив, главной угрозой считают Россию (28 процентов), а Китай ставят на второе место по опасности для Вашингтона (20 процентов).

Больше всего американцы обеспокоены «кибератаками», также граждане США имеют неблагоприятное мнение относительно «китайской политической системы и Коммунистической партии Китая». Кроме этого они обеспокоены нарушениями прав человека в Китае и хотят, чтобы США поддержали «продемократическое движение в Гонконге».

Ранее в марте сообщалось, что рекордно высокое количество американцев — 77 процентов — заявили о негативном отношении к России в ходе опроса фирмы Gallup. О том, что невзлюбили Россию и относятся к ней «очень негативно», заявили 36 процентов американцев, еще 41 процент рассказал о «в целом негативном» отношении. Благоприятное отношение сохранилось у 22 процентов опрошенных жителей США.