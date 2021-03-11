Анзор Музаев представил результаты оценки субъектов РФ по 12 критериям качества образования

Влада Некрасова

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев представил результаты проведенной ведомством оценки субъектов Российской Федерации по 12 критериям качества образования.

«С 2014 года Рособрнадзор проводил большую работу: мы пытались выстроить завершенную модель системы оценки качества образования – не только школьного, но и высшего, среднего профессионального образования. Когда мы начинали, данные, которые у нас были, были скудными. Их катастрофически не хватало, чтобы показать объемную картинку состояния качества школьного образования, СПО в субъекте РФ», – сказал Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что Рособрнадзор был противником использования средних баллов Единого государственного экзамена по предметам в качестве критерия оценки.

«Это неправильный подход, половина возрастной группы сдает ЕГЭ. Если экзамен в 9-х классах сдает свыше 1 миллиона участников, то ЕГЭ – порядка 610–615 тысяч выпускников. Оценивать качество образования по средним баллам ЕГЭ необъективно. Это оценка ребят, которые поступают в вузы, а не субъектов в целом. Появились Всероссийские проверочные работы, мы имеем данные по состоянию дел в каждой школе РФ. У нас наведен порядок в экзаменах в 9-х классах, мы начинаем больше доверять ему так же, как и ЕГЭ», – подчеркнул Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора уточнил, что для создания рейтинга было использовано много статистических материалов.

«Цель рейтинга – организовать открытость для граждан РФ, проживающих в субъектах, чтобы у них четко сложилось понимание, на каком месте по уровню общего образования субъект находится. Чтобы они могли посмотреть, сделать правильные выводы», – заявил Анзор Музаев.

Рейтинг публикуется впервые. Он будет обновляться не менее двух раз в год. Собранные показатели позволят гражданам и экспертному сообществу оценить ситуацию в системе образования каждого региона России.