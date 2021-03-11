Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артист «Кривого зеркала» поделился неудачным опытом на сайте знакомств

Артист «Кривого зеркала» поделился неудачным опытом на сайте знакомствКадр: ПЧЁЛКА / YouTube

Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом использования сайтов знакомств. В ролике для своего YouTube-канала «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.

По словам Морозова, когда у него появился первый смартфон, коллеги-юмористы посоветовали ему сайт знакомств Mamba. Артист зарегистрировался, и знакомства настолько поглотили его, что на несколько дней он практически выпал из жизни.

На сайте Морозов познакомился с девушкой, которая показалась ему очень красивой. После пары дней переписки он пригласил собеседницу на концерт. Девушка согласилась прийти, но предупредила юмориста, что она «не совсем девочка». Морозов решил, что она имела в виду возраст, однако затем собеседница призналась, что она на самом деле парень.

«И вот тут я обосрался», — описал свою реакцию артист. Он добавил, что после этого перестал общаться с ней, однако впоследствии стал относиться к таким людям намного спокойнее.

Ранее Морозов признался, что однажды у него был роман с проституткой. Юморист отметил, что сблизился с ней не на почве секса и какое-то время поддерживали дружеское общение.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки Украины
«Мы против агрессии России»: Госдеп пообещал усиление поддержки
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной собственности
Мишустин поручил проработать тему защиты интеллектуальной
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
Назван неожиданный минус оживления экономики России
Назван неожиданный минус оживления экономики России
Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры
Представители поколения Y и Z описали жертвы ради карьеры
В России подскочило число просроченных кредитов
В России подскочило число просроченных кредитов
Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео
Маша Малиновская похвасталась результатом очередной пластики — видео
«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не замужем и бездетна
«Сплю с кем хочу!»: Анна Семенович о том, почему до сих пор не
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина сядут за барную стойку
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение
Рентгеновские аппараты – устройство, виды и назначение

Топ на сегодня

Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Еще по теме

Юморист из «Кривого зеркала» признался в романе с проституткой
Юморист из «Кривого зеркала» пожаловался на сильные боли после операции
Александр Морозов: «Я люблю проституток, они очень честные»
Святослав Ещенко из «Кривого зеркала» признался, что жалеет о разводе с женой