Артист «Кривого зеркала» поделился неудачным опытом на сайте знакомств

Вадим Карасев

Кадр: ПЧЁЛКА / YouTube

Артист из телепередачи «Кривое зеркало» Александр Морозов поделился неудачным опытом использования сайтов знакомств. В ролике для своего YouTube-канала «Пчелка» он рассказал, что однажды познакомился там с трансвеститом.

По словам Морозова, когда у него появился первый смартфон, коллеги-юмористы посоветовали ему сайт знакомств Mamba. Артист зарегистрировался, и знакомства настолько поглотили его, что на несколько дней он практически выпал из жизни.

На сайте Морозов познакомился с девушкой, которая показалась ему очень красивой. После пары дней переписки он пригласил собеседницу на концерт. Девушка согласилась прийти, но предупредила юмориста, что она «не совсем девочка». Морозов решил, что она имела в виду возраст, однако затем собеседница призналась, что она на самом деле парень.

«И вот тут я обосрался», — описал свою реакцию артист. Он добавил, что после этого перестал общаться с ней, однако впоследствии стал относиться к таким людям намного спокойнее.

Ранее Морозов признался, что однажды у него был роман с проституткой. Юморист отметил, что сблизился с ней не на почве секса и какое-то время поддерживали дружеское общение.