"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства

Лидия Мартынова

Авиакомпании "Аврора" поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства до 2024 года, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Министр транспорта доложил президенту о ходе создания дальневосточной региональной авиакомпании "Аврора".

"Подписан предварительный график на поставку отечественной техники. До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время", - приводятся слова Савельева на сайте.

По его словам, парк воздушных судов авиакомпании составит 131 штуку, из которых 91 - самолеты и 40 - вертолеты.